خمسة ملايين دينار.. مكافأة فريق القاسم بعد الفوز على الحدود

2020/12/14 | 13:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..قرر محافظ بابل حسن منديل، صرف مكافأة خمسة ملايين دينار عراقي للاعبي نادي القاسم بعد تحقيق الفوز الاول في الدوري الممتاز.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن محافظ بابل حسين منديل، التقى بالفريق بعد تحقيق الفوز على الحدود في دوري الكرة الممتاز واثنى على مجهودات اللاعبين.واوضح ان منديل وجه بصرف مبلغ خمسة ملايين دينار للاعبين ووعدهم بإقامة معسكر تدريبي في محافظة أربيل في حال تحقيق الفوز على الكهرباء.يذكر ان القاسم فاز على الحدود امس الاحد، بنتيجة 2-0.



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