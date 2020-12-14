في فضيحة جديدة.. ادارة ترامب عرضت 700 مليون دولار لضحايا 11 ايلول لإنقاذ “التطبيع”!

2020/12/14 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..أفاد تقرير لصحيفة تايمز اوف اسرائيل العبرية، بأن ادارة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عرض تعويضات بقيمة 700 مليون دولار لضحايا احداث 11 ايلول مقابل اسقاط دعاواهم ضد السودان لاكمال صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني وازالة السودان من قائمة الارهاب.وذكر التقريرالذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المحادثات مازالت جارية لانقاذ الصفقة فيما طالب محامو ضحايا احداث الحادي عشر من ايلول بتعويض قدره 4 مليار دولاروهو السعر الذي رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات”.واضاف انه ” تم الإعلان عن اتفاق السودان في تشرين الأول الماضي بعد أن قالت إدارة ترامب إن الخرطوم ستضع 335 مليون دولار في حساب ضمان لاستخدامه في تعويض الضحايا الأمريكيين للهجمات الإرهابية ، بما في ذلك تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا من قبل شبكة القاعدة بينما كان زعيمها أسامة بن لادن يعيش في السودان “.وتابع أن ” الدولة الأفريقية اصبحت ثالث دولة ذات أغلبية مسلمة – بعد الإمارات والبحرين – تتحرك لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ الصيف، كما تم الإعلان عن اتفاق تطبيع جديد بوساطة أمريكية مع المغرب يوم الخميس الماضي ، مما يجعل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا رابع دولة تنفذ علاقات رسمية مع الصهاينة”.وواصل ان ” الكيان الاسرائيلي واصل ضغوطه من خلال اللوبي الصهيوني على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب للموافقة على مشروع قانون من شأنه أن يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الإرهاب ، على أمل إنقاذ صفقة التطبيع الشاملة ، وهي جزء من مبادرة مايسمى باتفاقات إبراهام التي طرحها ترامب “.ويعود تصنيف السودان على أنها “دولة راعية للإرهاب” إلى التسعينيات من القرن الماضي ، عندما استضافت الدولة لفترة وجيزة بن لادن وإرهابيين مطلوبين آخرين.



كما يُعتقد أن السودان كان بمثابة خط لتزويد الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح”.



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