الاستئناف التحولي وهزيمة الغزو الامريكي/16/ ملحق1 - عبدالامير الركابي

2020/12/14 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي الاستئناف التحولي وهزيمة الغزو الأمريكي/16/ملحق1عبدالاميرالركابي لم يوضع حدث غزو العراق في المكان الذي يستحقه من حيث المغزى والدلالات الكونية، كمثال على القصور العقلي البشري من جهة، وعلى الرغبه الملحة في إخفاء المضمرات الفعليه، هذا مع العلم ان الحدث المتصل بين عام 1991/2003 لاشبيه له في التاريخ البشري، او التاريخ الحديث، فلم يسبق ان عرف بلد من بلدان العالم الثالث مثل هذا النوع من التوافق ......





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