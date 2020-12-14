2020/12/14 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " الرغبة التي تنشأ من الفرح أقوى من الرغبة التي تنشأ من الحزن"غالبًا ما يتم تقديم السعي وراء المتعة على أنه يتعارض مع الإنجاز الأخلاقي.



أليس هذا تحيزًا موروثًا من ذنب الرغبة واللذة، خاصة في الديانات التي تربط الاخلاق بالرهبنة وتشجع على الزهد والاهتمام بالجانب الروحي على حساب الجانب المادي.



هل يمكننا أن نتخيل حياة من اللذة، وفي نفس الوقت حياة أخلاقية؟ لماذا تبدو الحياة العقلية خاوية من الرغبة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرغبة هي ماهية الإنسان حسب سبينوزا - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرغبة هي ماهية الإنسان حسب سبينوزا - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).