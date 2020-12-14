النزاهة تفكك شبكة كبيرة تتلاعب وتتاجر بعقارات الدولة في نينوى

2020/12/14 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط والقبض التي تمَّت بموجب مذكراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى من ضبط ثلاثة متهمين؛ لقيامهم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة إلى مديريَّة بلدية الموصل وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

وتابعت الدائرة إن اعترافات المجموعة المضبوطة التي أدلى بها أفرادها قادت إلى الكشف عن بقية المتهمين المتعاونين معهم، مؤكدةً ضبط فريق المديريَّة لهم، فيما تم تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقِّ عدد من الموظفين الآخرين، مضيفةً إن المحكمة المختصة أصدرت أوامر قبض بحق أربعة متهمين آخرين يشغلون مناصب في المحافظة وأحد المعقبين، المتهمين في القضيَّة ذاتها.

وسيق المتهمون صحبة محاضر الضبط التي نظمها فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف تموز الماضي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين وأعضاء للجنة توزيع الأراضي في نينوى على خلفيَّة تهمة حذف أسماء من قرعة منح الأراضي وإضافة أسماء غير مستحقة.

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