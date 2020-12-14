النائب الثاني لرئيس البرلمان: الإقليم مستعد لتنفيذ التزاماته مع بغداد

2020/12/14 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، أن إقليم كردستان أبدى استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، والمفاوضات مستمرة بين الجانبين.

وقال الحداد، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه " من المهم أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول إلى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك".

وأشار إلى أن "المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جدًا من الاتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، و يلزم الطرفين بتنفيذ بنوده".

وأضاف الحداد أن "الإقليم أبدى استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الإقليم".

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