تفكيك شبكة كبيرة تتلاعب بعقارات الدولة في نينوى

2020/12/14 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم

بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي

العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص

مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون

والضوابط والتعليمات.

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