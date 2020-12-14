بيل غيتس: سأتلقى لقاح كورونا والأشهر الـ 4 - 6 المقبلة قد تكون الأسوأ

2020/12/14 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيل غيتس، الثري الأمريكي رئيس

"مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، المرتبطة

بمساعي ابتكار اللقاح فايزر المضاد

لكورونا، أنه سيخضع للتطعيم علنا حتى

يعزز ثقة الناس في اللقاح.

وسبق بيل غيتس في اتخاذ مثل هذا ا

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