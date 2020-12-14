تركيا: ضبط طن من الحشيش لـ

2020/12/14 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الداخلية التركية توجيهها ضربة

قاسية لتمويل "حزب العمال الكردستاني"

إثر ضبطها طنا و16 كيلوغراما، من مادة

الحشيش، في ولاية دياربكر بجنوب شرقي

البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين،

إن "قوا

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