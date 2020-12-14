كورونا يضرب هيئة أركان جيش أفريقي كبير.. ويصيب 26 قائدا

2020/12/14 | 14:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الجيش النيجيري ثبوت إصابة 26 جنرالا نيجيريا على الأقل بفيروس كورونا المستجدّ بعدما حضروا مؤتمرا في عاصمة البلاد فيما توفي آخر.

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