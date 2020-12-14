الامن النيابية: التحقيق بقصف المواقع النفطية سيكشف حجم المؤامرة ضد العراق

2020/12/14 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اتهم عضو الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين، جهات متعددة بالتورط في استهداف المنشاءآت النفطية في العراق، مبينا ان تلك الجهات تعمل على تخريب الاقتصاد العراقي.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مصفى الصينية في بيجي شرق صلاح الدين من المصافي الهامة في العراق لافتا الى ان استهدافها بصاروخ كاتيوشا قبل ايام مؤشر سلبي لكن حتى الان لم تحدد بدقة وبالدليل القاطع الجهة التي تقف وراء عملية القصف”.واضاف الركابي،ان” قصف مصفى الصينية قد يكون سيناريو جديد لداعش في استهداف المنشاءات النفطية او انه استهداف من قبل جهات اخرى تريد بقاء العراق مستوردا للوقود( البانزين والكاز) وتريد النيل من اي منشاة نفطية تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد خاصة وان العراق ينفق مليارات الدولارات سنويا على شراء الوقود وهناك شركات ودول مستفيدة جدا من بقاء الوضع عل حاله”.واشار الركابي الى ان” التحقيق في ملف كاتيوشا الصينية سيقودنا الى حقائق كثيرة سواء اكانت الفاعل داعش او غيره لانها ستظهر الاجندة لافتا الى ان تورط جهات غير داعش وارد جدا ولكن حتى الان لم يتوفر دليل 100% على الجهة التي وقفت وراء عملية القصف التي تعد الاولى من نوعها لمنشاة نفطية منذ سنوات عدة”.يذكر ان مصفى بيجي وابار نفط في الخباز قرب كركوك استهدفت خلال تشرين الاول الجاري في احدث عمليات استهداف للمنشاءات النفطية منذ اشهر طويلة”.انتهى 25 ف

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