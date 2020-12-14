2020/12/14 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ مالية خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: “تمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في نينوى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن ضبط وتفكيك شبكة تتاجر بعقارات الدولة في نينوى المركز الخبري الوطني.

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