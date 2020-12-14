العقابي: الاستثمار السعودي استعمار جديد وسيضر بالسيادة العراقية

2020/12/14 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، ان الاستثمارات السعودية في بادية السماوة هدفها استغلال من المقدرات المائية للعراق، مبينا ان العراق قادر على استثمار طاقته الزراعية ولا حاجة لاي استعمار.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاستثمار السعودي في بادية السماوة وغيرها هو استعمار جديد بغطاء العمل التجاري ويهدف الى السطو على المقدرات المائية العراقية وسيادة العراق الكاملة”.واضاف ان “ العراق قادر على استثمار طاقته الزراعية والصناعية ويرحب بجميع انواع الاستثمارات شريطة ان تحفظ سيادة العراق “.وأشار العقابي الى ان “لسنا خاصرة رخوة لنخشى الاستعمار السعودي أو غيره”، داعيا الى ضرورة “التوحد من اجل اعادة دوران عجلة الاقتصاد بالطريق الصحيح”.انتهى/ 25د

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