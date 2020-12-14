الداخلية التركية: ضبط طن من الحشيش لـ”حزب العمال الكردستاني”

2020/12/14 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت الداخلية التركية توجيهها ضربة قاسية لتمويل “حزب العمال الكردستاني” إثر ضبطها طنا و16 كيلوغراما، من مادة الحشيش، في ولاية دياربكر بجنوب شرقي البلاد.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن “قوات الدرك نفذت عملية ضد العناصر الإرهابية في ريف قضاء ليجا بالولاية، ضمن إطار عملية “الصاعقة 7″”.وأوضحت أنها ضبطت طنا و16 كيلوغراما من مادة الحشيش، في مخبأين يأوي إليهما عناصر من “حزب العمال الكردستاني”، إلى جانب كميات ضخمة من الأغذية والمستلزمات المعيشية.وأشارت إلى أن العمليات التي من شأنها توجيه ضربة قاسية لتمويل الإرهاب في ولاية ديار بكر، تتواصل دون انقطاع.ونهاية يوليو الماضي، أطلقت الداخلية التركية عملية “الصاعقة” بمناطق جنوب شرقي البلاد، لضرب أوكار “حزب العمال الكردستاني”.انتهى 25

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