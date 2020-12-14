مكاسب اضافية متسارعة.. النفط يكسر حاجز الـ50 دولارًا للبرميل

2020/12/14 | 14:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مما ساهم في عودة ارتفاع خام برنت أعلى مستويات 50$ للبرميل وذلك بسبب الآمال المتعلقة بلقاح كورونا المتوقع أن يدعم الطلب العالمي على النفط كما أدى انفجار ناقلة النفط السعودية في إحداث حالة من التوتر بالأسواق.

و سجلت عقود غرب تكساس مكاسب بنسبة 0.99% لتصل للمستوى 47.12$ للبرميل وارتفعت عقود برنت بنسبة 1.15% لتصل لمستويات 50.54$ للبرميل.

وواصلت الأسعار تسجيل المكاسب إثر استمرار المخاوف الخاصة باحتمالية تأثر الإمدادات بعد أن قالت أحدى شركة شحن إن ناقلة النفط التابعة لها انفجرت بعد أن صدمها مصدر خارجي أثناء تفريغها في ميناء جدة بالسعودية.

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