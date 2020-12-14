كم عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق؟

2020/12/14 | 14:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتاج 126 تريليون دينار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة تبلغ 126 ترليون دينار، فيما لفتت إلى أن نحو ستة آلاف مشروع ملتكئ في عموم العراق.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "نحو ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد، تبلغ القيمة الاجمالية لإكمالها نحو 126 ترليون دينار".

وأشار الجبوري إلى أن "المبلغ كبير جدًا إذا ما قورن بالأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة".

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