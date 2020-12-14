ارتفاع الدولار يصل مستويات هائلة في الاسواق العراقية.. والذهول يسيطر على المواطنين

2020/12/14 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

واصلت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية، الارتفاع بشكل متسارع حتى وصلت في بورصة الكفاح إلى 130.000 دينار امام المئة دولار، وسط ذهول المواطنين.

واستمرت اسعار صرف الدولار منذ صباح اليوم بالتصاعد في الاسواق العراقية بـ127.500 ليصل خلال ساعات الى 130.000، اما مكاتب الصيرفة فسعر البيع بلغ 130.750 دينار.

واثار هذا التصاعد في الاسعار المخاوف لدى المواطنين، وسط ذعر من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المستهلكة في الاسواق.

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