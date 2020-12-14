رحيل المدرب الفرنسي جيرار أوييه بعد رسالة

2020/12/14 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه، الذي أشرف على المنتخب الوطني وليفربول الإنكليزي وليون وباريس سان جرمان، عن 73 عاما، بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس، الاثنين.

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