2020/12/14 | 14:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]كشف لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينشط في الدوري الامريكي لكرة القدم علي عدنان عن تلقيه عدداً من العروض الاحترافية من الدوري القطري .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يتلقى عروضاً من الدوري القطري
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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