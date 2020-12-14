علي عدنان يتلقى عروضاً من الدوري القطري

2020/12/14 | 14:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينشط في الدوري الامريكي لكرة القدم علي عدنان عن تلقيه عدداً من العروض الاحترافية من الدوري القطري .

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