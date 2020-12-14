ضبط متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في كربلاء

2020/12/14 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء في بيان لها اليوم الاثنين، عن ضبط متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ومشروبات كحولية في مناطق متفرقة في المحافظة .

وذكر البيان الذي حصل PUKmedia على نسخة منه " بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على ثلاثة متهمين في أماكن متفرقة بحوزتهم حبوب مخدرة ومشروبات كحولية، حيث استطاعت مفارز قسم شؤون المخدرات بعملية نوعية من ضبط متهم وبحوزته ( 25 )حبة مخدرة مع (480 )علبة مشروبات كحولية، فيما تمكنت أيضاً من ضبط متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 28 مخدرات .

هذا وتمتع محافظة كربلاء المقدسة باستقرار امني عالي، رغم استقبالها يوميا الاف الزوار من مختلف مناطق العراق، قاصدين زيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام .

جميل زنگنة / كربلاء

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