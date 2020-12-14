2020/12/14 | 14:50 - المصدر: سفن سكاي

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التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السفير السعودي في العراق وبحث معه التبادل التجاري بين البلدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي السفير السعودي في العراق 7 SKY TV.

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