الإنتحار العقلي - سعود سالم

2020/12/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم عن العبث والحرية١-;-٤-;- - الإنتحار العبثييحلل ألبير كامو في أسطرة سيزيف رواية " ألمأخوذون " لدوستوييفسكي، وهي الرواية التي يدين فيها الحركة الثورية الروسية وينعت ألمجموعة العدمية - الثورية التي تدور في فلك نيتشاييف وباكونين بالممسوسين.



وقد كان كامو معجبا بهذه الرواية ذات الطابع الرجعي وضد الثورة لدرجة أنه حولها إلى مسرحية.



ودرس شخصية كيريلوف المهندس الذي نظر لفكرة الإنتحار المنطقي، ......





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