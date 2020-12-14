كذبة النساء ناقصات عقل ودين - مصطفى راشد

2020/12/14 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_راشد ------------------------------------------وصلنى عبر الانترنت سؤال من الأستاذة الدكتورة هدى المراغى تقول فيه هل فعلا النساء فى الإسلام ناقصات عقل ودين كما يقول المشايخ ؟ للإجابة نقول :- بسبب حديث مزور منسوب للرّسول ص مروى عن أبو سعيد الخدري الوارد فى كتاب مزور منقطع السند منسوب للبخاري قوله (يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقْنَ فإنِّي أراكنَّ أكثَرَ أهلِ النَّارِ)، فقُلْنَ: ولمَ ذلك يا رسول ......





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