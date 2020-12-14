2020/12/14 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن

الكعبي، الإثنين، إن تأخر اجراء

التعداد السكاني في العراق سببه إرادات

سياسية للمتضررين من إجرائه.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: تأخر التعداد السكاني سببه إرادات سياسية للمتضررين من إجرائه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: تأخر التعداد السكاني سببه إرادات سياسية للمتضررين من إجرائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).