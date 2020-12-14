بعد اصطياد سمكة الفساد سهى خليل .. الشعب ينتظر رفع الحصانة عن الحوت مثنى السامرائي

2020/12/14 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

(يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين

العقوبتين: كلّ موظف أومكلّف بخدمة عامة

ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو

امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد

الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو ب

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