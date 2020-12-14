"الكابوس".. قرعة دوري الأبطال تضع برشلونة أمام سان جرمان

2020/12/14 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي إعادة للمباراة التاريخية بينهما

في 2016، سيواجه برشلونة الإسباني غريمه

باريس سان جرمان الفرنسي، في قمة

الجولة، بينما رأفت القرعة بريال مدريد

الإسباني الذي سيواجه أتالانتا

الإيطالي.

وسيواجه ليفربو

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