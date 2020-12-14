وفاة المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه

2020/12/14 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه، الذي أشرف على المنتخب الوطني وليفربول الإنكليزي وليون وباريس سان جرمان، عن 73 عاما، بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس.

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