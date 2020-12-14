2020/12/14 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز قراراً باستبعاد احمد عبدالله الجبوري {ابو مازن} من المشاركة في الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. منع النائب الجبوري {أبو مازن} من الترشح للانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. منع النائب الجبوري {أبو مازن} من الترشح للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).