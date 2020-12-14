رئيس الوزراء العراقي يبحث تفعيل التبادل التجاري مع السفير السعودي

2020/12/14 | 15:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري.وجرى خلال اللقاء، نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون …

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