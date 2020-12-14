النقل العراقية: نواب يطالبون الحكومة بمنح دايو الكورية عقد بناء ميناء الفاو

2020/12/14 | 15:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الخدمات النيابية ولجنة النزاهة البرلمانية، وعدد من النواب والكادر المتقدم في الوزارة؛ لمناقشة آخر مستجدات ميناء الفاو الكبير وموقف الوزارة من الشركة الصينية.وقالت الوزارة، …

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