2020/12/14 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حصلت وكالة “المركز الخبري الوطني”،على وثيقة صادرة من وزارة المالية ترد فيها على النائب صادق مدلول السلطاني، بشأن مستحقات المحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية ومباشرة الاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم من الحشد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية ترد على احد النواب بشأن مستحقات المحاضرين المجانيين المركز الخبري الوطني.

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