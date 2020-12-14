بالوثيقة… المالية ترسل إيضاحاً الى البرلمان بشأن المحاضرين المجانيين واصحاب العقود

2020/12/14 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارسلت وزارة المالية، إيضاحاً الى البرلمان بشأن المحاضرين المجانيين واصحاب العقود.

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