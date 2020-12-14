برشلونة يصطدم بباريس سان جيرمان بقرعة دور 16 من دوري الابطال

2020/12/14 | 15:09 - المصدر: المعلومة

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برشلونة

المعلومة/ متابعة…أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صدامًا ناريًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

وفيما يلي مواجهات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

– مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.– بايرن ميونخ ضد لاتسيو.– أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.– ليفربول ضد لايبزيج.– بورتو ضد يوفنتوس.– برشلونة ضد باريس سان جيرمان.– ريال مدريد ضد أتالانتا.– بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

وتُلعب مباريات الذهاب في هذه المرحلة أيام 16، 17، 23 و24 شباط المقبل، بينما ستكون مباريات العودة أيام 9، 10، 16 و17 اذار 2021.



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