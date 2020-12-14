النقل تحسم جدل الاختيار بين الشركتين الصينية والكورية لتنفيذ ميناء الفاو

حسمت وزارة النقل، الجدل حول اختيار الشركة الكورية دون الصينية في تنفيذ مشروع ميناء الفاو، عقب ضجة شهدها الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.
قالت وزارة النقل إن الشركة الصينية غير متخصصة ببناء الموانئ وهي شركة تعمل بالمحولات الكهربائية والناقل الكهربائي
وتسرب جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء، والذي تضمن مناقشة وحسم ملف توقيع العقد مع شركة دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير، بالتزامن مع مطالبات بإحالة المشروع إلى الشركة الصينية التي قدمت خارطة طريق لتنفيذ المشروع بكلفة أقل بنحو نصف مليار دولار، فضلًا عن الدفع بالآجل.
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إلا أن وزارة النقل حسمت الأمر بإعلان بعد اجتماع بين لجنة الخدمات والأعمار النيابية ووزير النقل، مبينة أن "الشركة الصينية غير متخصصة وعملها متخصص بالطاقة والكهرباء".
ونشرت الوزارة بيانًا مرفقًا مع مقطع فيديو على حسابها الرسمي في فيسبوك، تابعه "ألترا عراق"، يظهر بيان نواب لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية ولجنة النزاهة النيابية وعدد من النواب بعد لقائهم مع وزير النقل حول ميناء الفاو الكبير وما دار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الشركة الصينية.
وبحسب البيان فإن الوزارة أوضحت متمثلة بالشركة العامة للموانئ العراقية بأن "الشركة الصينية غير متخصصة ببناء الموانئ وهي شركة تعمل بالمحولات الكهربائية والناقل الكهربائي ولم يقدم للوزارة أي عرض من شركة صينية متخصصة ببناء الموانئ".
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرات حشدت لها عدد من المنصات المقربة من الفصائل، أمام وزارة النقل للدفع باتجاه التعاقد مع الشركة الصينية، وسط استمرار تمسك الوزارة بالمضي في الاتفاق مع شركة دايو الكورية.
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