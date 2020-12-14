النقل تحسم جدل الاختيار بين الشركتين الصينية والكورية لتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/14 | 15:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حسمت وزارة النقل، الجدل حول اختيار الشركة الكورية دون الصينية في تنفيذ مشروع ميناء الفاو، عقب ضجة شهدها الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.

قالت وزارة النقل إن الشركة الصينية غير متخصصة ببناء الموانئ وهي شركة تعمل بالمحولات الكهربائية والناقل الكهربائي

وتسرب جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء، والذي تضمن مناقشة وحسم ملف توقيع العقد مع شركة دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير، بالتزامن مع مطالبات بإحالة المشروع إلى الشركة الصينية التي قدمت خارطة طريق لتنفيذ المشروع بكلفة أقل بنحو نصف مليار دولار، فضلًا عن الدفع بالآجل.

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إلا أن وزارة النقل حسمت الأمر بإعلان بعد اجتماع بين لجنة الخدمات والأعمار النيابية ووزير النقل، مبينة أن "الشركة الصينية غير متخصصة وعملها متخصص بالطاقة والكهرباء".

ونشرت الوزارة بيانًا مرفقًا مع مقطع فيديو على حسابها الرسمي في فيسبوك، تابعه "ألترا عراق"، يظهر بيان نواب لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية ولجنة النزاهة النيابية وعدد من النواب بعد لقائهم مع وزير النقل حول ميناء الفاو الكبير وما دار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الشركة الصينية.

وبحسب البيان فإن الوزارة أوضحت متمثلة بالشركة العامة للموانئ العراقية بأن "الشركة الصينية غير متخصصة ببناء الموانئ وهي شركة تعمل بالمحولات الكهربائية والناقل الكهربائي ولم يقدم للوزارة أي عرض من شركة صينية متخصصة ببناء الموانئ".

وشهدت العاصمة بغداد تظاهرات حشدت لها عدد من المنصات المقربة من الفصائل، أمام وزارة النقل للدفع باتجاه التعاقد مع الشركة الصينية، وسط استمرار تمسك الوزارة بالمضي في الاتفاق مع شركة دايو الكورية.

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