2020/12/14 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية منتظرة، وكان أبرزها بين برشلونة وباريس سان جيرمان والتي تتجه فيها الأنظار إلى نجم الفريق الفرنسي، البرازيلي نيمار الذي كان يلعب ضمن صفوف النادي الإسباني الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفاق الأمس أعداء اليوم.. نيمار يصطدم بميسي في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفاق الأمس أعداء اليوم.. نيمار يصطدم بميسي في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).