تسجيل 1338 إصابة جديدة في عموم العراق

2020/12/14 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2028 حالة شفاء من المرض، فيما اشارت الى وفاة 24 مريضاً وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وادناه جدول الموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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