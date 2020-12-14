غربي كوردستان يسجل 85 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/14 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في مناطق غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى في بيان، ان حالات الوفاة هي امرأتان من الحسكة وواحدة من قامشلو ورابعة من كوباني وثلاثة رجال من الحسكة ودير الزور والشهباء.

وأضاف مصطفى، أنهم سجلوا ٨٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٦ ذكورا و ٣٩ إناثاً.

وبحسب البيان، توزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة ٨ حالات، قامشلو (٦)، ديرك (١٠)، الدرباسية (٥)، رميلان (١)، عامودا (١)، الرقة (١١)، الطبقة (٢٢)، الشهباء (١٧)، منبج (٤).

كما ذكر مصطفى، أنه تم تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٣٣ حالة منها ٢٣٤ حالة وفاة و ١٠٧٨ حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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