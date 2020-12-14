2020/12/14 | 15:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..132000 دينار مقابل 100 دولار امريكي!

ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل متسارع اليوم الاثنين 14 كانون الاول 2020.

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر هذا اليوم، 132000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 132000 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح هذا اليوم 128200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار المصدر إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 133000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 131000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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