قرعة دوري الابطال.. مواجهات نارية لـ 4 اندية في دور الـ 16

2020/12/14 | 15:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعا ما.

وأوقعت القرعة التي أقيمت اليوم الإثنين، (14 كانون الاول 2020) في مدينة نيون السويسرية، تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صداما ناريا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.

ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.

وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

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