الاعرجي يبحث مع وزير العمل إيجاد فرص عمل لأبناء ذي قار

2020/12/14 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي.

وذكر بيان عن مكتب الاعرجي ان الاخير “بحث مع الركابي، إيلاء أهمية استثنائية إلى أبناء محافظة ذي قار، من العاطلين عن العمل،وإيجاد فرص عمل تتناسب وحجم احتياجات المحافظة“.

وأكد الأعرجي أن “الناصرية تحتاج الى وضع خاص وعناية خاصة، تؤمّن لشبابها فرص عمل وعيشا كريما، مبينا أن احتضان الشبابورعايتهم يفضي الى استقرار مجتمعي، ويحقق الأمن ويجنّب أبناءنا الكثير من المخاطر“.

من جانبه أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن “وزارته تعمل على وضع خطة لتدريب العاطلين عن العمل من أهالي الناصرية، لتأهيلهمللعمل في دوائر ومؤسسات الدول، كلّ حسب عمله، موضحا أن ذي قار من أولى أولويات وزارته“.

وشدد الأعرجي، خلال اللقاء، على “أهمية ترجمة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، على أرض الواقع، بخصوصتواجد الوزراء في ذي قار، ليعملوا من مواقع أدنى، من أجل تقديم الخدمات إلى المواطنين“.

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