ثورة تشرين ونبات (الخُبّاز) … واللبلبي

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش أكثر من (700) شهيد وما يزيد عن (30) الف جريح ومعوق هو أغلى ثمن وأقسى ضريبة يدفعها شعب لمجرد أنه أراد وطن، ذلك الوطن الذي نحبه بالرغم من كل شيء، وندفع بالغالي والنفيس لأرضائه، ذلك الوطن الذي … Readmore

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