مئات المتجمهرين امام وزارة النقل يطالبون بالإسراع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد المئات من اهالي بغداد للتظاهر أمام وزارة النقل للمطالبة بالإسراع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

واظهرت الصور الملتقطة من موقع التظاهرة تجمهرا للمتظاهرين امام مبنى الوزارة في شارع فلسطين، وسط مطالبات بالتوقيع مع الشركة الصينية ورفض تدخلات الفاسدين بالمشروع الاستراتيجي، في حين شهد الموقع انتشارا مكثفا لقوات مكافحة الشغب.

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