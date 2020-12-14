المالية النيابية: 126 ترليون دينار قيمة استكمال المشاريع المتلكئة

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة في عموم البلاد بلغت نحو مئة وستة وعشرين ترليون دينار،

وقال الجبوري، ان المبلغ كبير جداً إذا ما قورن بالأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة..



مبينا ان نحو ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلاد.

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