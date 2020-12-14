إيقاف هدر 9 مليار دينار وضبط 75 معاملة مزورة في دائرة تقاعد الانبار

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة النزاهة من إيقاف هدر تسعة مليار دينار وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد الانبار.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط خمس وسبعين معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين دائرة تقاعد الأنبار، وحصول عمليات تزوير في أرقام الباركود والتواقيع مشيرة إلى أن مجموع المبالغ التي تم ايقافها بلغ ثمان مليارات دينار.

وأشار البيان إلى ضبط ثمان معاملات تقاعدية مزورة أخرى صرفت كفروقات ورواتب بقيمة مليار دينار، حيث تم إحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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