وزير التخطيط يبحث مع السفير البريطاني تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير التخطيط الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الاثنين، في مكتبه بديوان الوزارة.



السفير البريطاني في العراق السيد “ستيفن هيكي” والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، الدكتور ساهر عبدالكاظم، بحث اوجه التعاون المشترك، بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما، الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانسانية.

كما شهد اللقاء بحث ملف عودة النازحين، في اطار الخطة الوطنية الخاصة بالعودة الطوعية، التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين بدعم من وزارة التخطيط.

وبحث الطرفان، عمليات اعادة الإعمار والخدمات الأساسية والبنى التحتية،ودور وزارة التخطيط في إعداد وتنفيذ خطة الإصلاح الحكومية الشاملة.

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