2020/12/14 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تعلن تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن ’’لقاح كورونا’’

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