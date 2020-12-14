2020/12/14 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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( الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي وارهابية في قضاء بلد ).

بمعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الاهداف وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على ارهابي وارهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد محافظة صلاح الدين. وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب .#الصفحةالرسميةلمديريةالاستخباراتالعسكرية

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