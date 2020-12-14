بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة أتالانتا في دور الـ 16 بالابطال

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أسفرت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن مواجهة نادي ريال مدريد، مع فريق أتالانتا الإيطالي.

دور الـ16 الذي دومًا ما يشهد مفاجآت عدة، من المنتظر أن يكون أكثر إثارة وتنافسية، حيث مواجهات خاصة من العيار الثقيل.

وبحسب ما أوضحته شبكة أوبتا المختصة في عالم الأرقام القياسية والإحصائيات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، يتعين على جماهير نادي العاصمة الإسبانية مدريد عدم الشعور بأي قلق أو مخاوف من خصمه الإيطالي.

الشبكة ذكرت أنه،" خلال آخر 11 مباراة جمعت الريال بمنافسين طليان، انتصر رفاق المدير الفني زين الدين زيدان في 10 مواجهات، بينما خسر مرة وحيدة، كانت أمام يوفنتوس (3-1)، لكن الأمر لم يؤثر على مسيرة النادي الملكي وقتها، حيث صعد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ثم حصد اللقب، كان ذلك في عام 2018".

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