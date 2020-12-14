العراق يسجل 1338 إصابة جديدة كورونا

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقي، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، حيث سجلت 1338 إصابة جديدة وتماثل 2028 حالة للشفاء، فضلا عن تسجيل 24 حالة وفاة.

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