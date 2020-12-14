الشروع بغلق القاعات والنوادي الليلية غير المرخصة في بغداد

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الشروع بغلق القاعات والنوادي اليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الامن السياحي نفذت عملية أمنية أسفرت عن غلق (٩١) موقعا شملت قاعات ونوادي ليلية والمحلات الخاصة ببيع …

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